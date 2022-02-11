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Altının kilogramı 794 bin liraya yükseldi

AA, Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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Altının kilogramı 794 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 794 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 794 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 790 bin 500 lira, en yüksek 798 bin 10 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artarak 794 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 192 milyon 995 bin 9 lira, işlem miktarı ise 1.504,25 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 1 milyar 320 milyon 827 bin 209,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti BBVA, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, İar Döviz ve Kıymetli Madenler, Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış791.000,001.842,80
En Düşük790.500,001.823,00
En Yüksek798.010,001.831,75
Kapanış794.000,001.831,50
Ağırlıklı Ortalama792.423,751.823,53
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.192.995.009,21

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.504,25

Toplam İşlem Adedi126

AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi

Borsa İstanbul, Döviz, Altın, KMTP, Ekonomi, Haberler

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