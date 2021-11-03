Altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
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Altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 552 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 549 bin 200 lira, en yüksek ise 555 bin 250 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 552 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 267 milyon 240 bin 645,13 lira, işlem miktarı ise 487,55 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 344 milyon 262 bin 645,44 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Denizbank, Osmanlı Döviz ve Altın, Gram Kıymetli Madenler ve INTL HRM Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış545.000,001.788,20
En Düşük549.200,001.775,00
En Yüksek555.250,001.787,50
Kapanış552.500,001.775,00
Ağırlıklı Ortalama552.320,841.782,14
Toplam İşlem Hacmi (TL)267.240.645,13

Toplam İşlem Miktarı (Kg)487,55

Toplam İşlem Adedi21

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