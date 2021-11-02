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Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 545 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 545 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 545 bin lira, en yüksek ise 552 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 545 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 402 milyon 724 bin 714,19 lira, işlem miktarı ise 734,72 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 403 milyon 18 bin 457,85 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Osmanlı Döviz ve Altın, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış546.395,001.785,55
En Düşük545.000,001.787,70
En Yüksek552.100,001.791,75
Kapanış545.000,001.788,20
Ağırlıklı Ortalama546.331,061.790,49
Toplam İşlem Hacmi (TL)402.724.714,19

Toplam İşlem Miktarı (Kg)734,72

Toplam İşlem Adedi29

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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