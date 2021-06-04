Altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi

Altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 520 bin 500 lirayı, en yüksek ise 525 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 521 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 425 milyon 634 bin 747,35 lira, işlem miktarı ise 816,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 442 milyon 875 bin 640,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış526.000,001.889,60
En Düşük520.500,001.868,55
En Yüksek525.900,001.876,00
Kapanış521.500,001.869,20
Ağırlıklı Ortalama523.704,25

Toplam İşlem Hacmi (TL)425.634.747,35

Toplam İşlem Miktarı (Kg)816,63

Toplam İşlem Adedi34

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 525 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ziya Selçuk Meral Akşener Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Alişan Bergen İrem Derici Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Okay Yokuşlu Roland Garros Nihat Özdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 17:26:04. #1.16#

title