Altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 521 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 520 bin 500 lirayı, en yüksek ise 525 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalarak 521 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 425 milyon 634 bin 747,35 lira, işlem miktarı ise 816,63 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 442 milyon 875 bin 640,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nil Kıymetli Madenler, Halkbank, şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: