Altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi
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Altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi

Altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 502 bin 470 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 502 bin 470 lirayı, en yüksek ise 506 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 502 bin 470 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 318 milyon 402 bin 939,78 lira, işlem miktarı ise 632,09 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 378 milyon 291 bin 147,11 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış506.500,001.811,65
En Düşük502.470,001.800,00
En Yüksek506.300,001.808,20
Kapanış502.470,001.800,50
Ağırlıklı Ortalama503.814,481.803,79
Toplam İşlem Hacmi (TL)318.402.939,78

Toplam İşlem Miktarı (Kg)632,09

Toplam İşlem Adedi33

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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