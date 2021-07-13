Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 499 bin 600 lirayı, en yüksek ise 501 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artarak 500 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 363 milyon 590 bin 634,41 lira, işlem miktarı ise 727,13 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 407 milyon 476 bin 657,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış496.000,001.802,00
En Düşük499.600,001.795,00
En Yüksek501.450,001.811,50
Kapanış500.000,001.795,00
Ağırlıklı Ortalama500.383,371.800,15
Toplam İşlem Hacmi (TL)363.590.634,41

Toplam İşlem Miktarı (Kg)727,13

Toplam İşlem Adedi25

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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