Altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 499 bin 600 lirayı, en yüksek ise 501 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artarak 500 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 363 milyon 590 bin 634,41 lira, işlem miktarı ise 727,13 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 407 milyon 476 bin 657,14 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: