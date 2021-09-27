Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi - Haberler Ekonomi
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Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 495 bin lira, en yüksek ise 501 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 497 bin 200 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 793 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 394 milyon 614 bin 311,69 lira, işlem miktarı ise 793,66 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 418 milyon 206 bin 605,15 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası,T. İş Bankası, Demas Kuyumculuk, NMGLOBAL Kıymetler Madenler ve T. Halk Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
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