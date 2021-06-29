Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 496 bin 500 lirayı, en yüksek ise 499 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 496 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 619 milyon 327 bin 130,70 lira, işlem miktarı ise 1.248,13 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 636 milyon 314 bin 897 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, VakıfBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış495.000,001.774,50
En Düşük496.500,001.757,00
En Yüksek499.300,001.780,90
Kapanış496.500,001.769,00
Ağırlıklı Ortalama498.447,831.769,09
Toplam İşlem Hacmi (TL)619.327.130,70

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.248,13

Toplam İşlem Adedi31

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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