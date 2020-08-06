Altının kilogramı 488 bin liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 488 bin liraya yükseldi.
06.08.2020 16:49 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:03
Altın piyasasında, en düşük 460 bin 775 lira, en yüksek 488 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 5,5 artışla 488 bin liradan tamamladı.
İŞLEM MİKTARI 5.862 KİLOGRAM OLDUBorsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 721 milyon 235 bin 545,48 lira, işlem miktarı ise 5.862,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 722 milyon 190 bin 329,24 lira oldu.
EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLARAltın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Halkbank şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
|STANDART TL/KG
|DOLAR/ONS
|Önceki Kapanış
|462.500,00
|2.044,00
|En Düşük
|460.775,00
|2.042,00
|En Yüksek
|488.000,00
|2.064,20
|Kapanış
|488.000,00
|2.064,20
|Ağırlıklı Ortalama
|470.694,20
|2.054,00
|Toplam İşlem Hacmi (TL)
|2.721.235.545,48
|Toplam İşlem Miktarı (Kg)
|5.862,51
|Toplam İşlem Adedi
|188
Kaynak: AA