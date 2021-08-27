Altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 480 bin 250 lirayı, en yüksek ise 485 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 484 bin 400 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.071 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 516 milyon 660 bin 141,73 lira, işlem miktarı ise 1.071,69 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 555 milyon 209 bin 310,16 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, Agabullion Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi
Altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 480 bin liraya geriledi
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Mahsun Kırmızıgül Didem Arslan Yılmaz
Spor Arda Turan Ozan Tufan Burak Elmas Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Altının kilogramı 484 bin 400 liraya yükseldi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 17:56:14. #1.14#

title