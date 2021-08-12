Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi

Altının kilogramı 482 bin 120 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 120 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 482 bin 120 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 120 lirayı, en yüksek ise 486 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 482 bin 120 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 216 milyon 907 bin 236,81 lira, işlem miktarı ise 2.505,84 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 250 milyon 452 bin 320,66 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış481.810,001.740,80
En Düşük482.120,001.738,60
En Yüksek486.400,001.759,75
Kapanış482.120,001.750,45
Ağırlıklı Ortalama484.529,711.751,87
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.216.907.236,81

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.505,84

Toplam İşlem Adedi77

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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