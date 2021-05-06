Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
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Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu

Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 478 bin 400 lirayı, en yüksek ise 479 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artarak 478 bin 850 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 565 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 270 milyon 56 bin 132,83 lira, işlem miktarı ise 565,10 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 297 milyon 328 bin 356,66 oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 478 bin 850 lira oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu
Altının kilogramı 477 bin 500 lira oldu
5 gündür yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
5 gündür yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 480 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 477 lira seviyesinden işlem görüyor
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