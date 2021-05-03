Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi
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Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi

Altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 474 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 473 bin 600 lirayı, en yüksek ise 474 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 474 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 164 milyon 834 bin 732,69 lira, işlem miktarı ise 351,20 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 181 milyon 567 bin 483,19 oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, AG Kıymetli Madenler, AgaBullion Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış469.800,001.768,40
En Düşük473.600,001.770,00
En Yüksek474.500,001.777,80
Kapanış474.000,001.770,00
Ağırlıklı Ortalama474.018,351.770,26
Toplam İşlem Hacmi (TL)164.834.732,69

Toplam İşlem Miktarı (Kg)351,20

Toplam İşlem Adedi23

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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