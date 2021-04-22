Altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi

Altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 473 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 470 bin lirayı, en yüksek ise 479 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 473 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 801 milyon 729 bin 803,34 lira, işlem miktarı ise 1.714,41 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 812 milyon 543 bin 720,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Nil Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Atanur Kuyumculuk, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış468.500,001.783,60
En Düşük470.000,001.775,00
En Yüksek479.300,001.792,60
Kapanış473.950,001.775,00
Ağırlıklı Ortalama475.710,001.784,08
Toplam İşlem Hacmi (TL)801.729.803,34

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.714,41

Toplam İşlem Adedi55

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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