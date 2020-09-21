Altının kilogramı 470 bin 700 liraya geriledi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 470 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 470 bin 700 lira, en yüksek 476 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 470 bin 700 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.350 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 634 milyon 31 bin 757,73 lira, işlem miktarı ise 1.350,39 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 667 milyon 23 bin 125,67 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, İstanbul Altın Rafinerisi, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu