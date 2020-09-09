Altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi.

09.09.2020 16:27 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:39

Altın piyasasında, en düşük 459 bin 635 lira, en yüksek 466 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 466 bin 700 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.607 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 742 milyon 653 bin 618,62 lira, işlem miktarı ise 1.607,05 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 763 milyon 239 bin 726,19 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 462.000,001.920,00
En Düşük 459.635,001.911,95
En Yüksek466.700,001.938,30
Kapanış466.700,001.930,40
Ağırlıklı Ortalama 462.894,01
Toplam İşlem Hacmi (TL)742.653.618,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.607,05
Toplam İşlem Adedi58
Altının kilogramı 466 bin 700 liraya yükseldi

Kaynak: AA

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