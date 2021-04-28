Altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 466 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 465 bin 250 lirayı, en yüksek ise 469 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 azalışla 466 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 430 milyon 847 bin 202,31 lira, işlem miktarı ise 922,16 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 444 milyon 425 bin 293,49 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Atanur Kuyumculuk, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Garanti Bankası ve Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: