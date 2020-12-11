Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi

11.12.2020 16:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:35

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 465 bin lirayı, en yüksek ise 470 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 466 bin 100 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 348 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 161 milyon 346 bin 67,26 lira, işlem miktarı ise 348,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 161 milyon 713 bin 717,90 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi
Altının kilogramı 466 bin 100 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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