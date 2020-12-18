Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 463 bin 500 lirayı, en yüksek ise 469 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 465 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 845 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 395 milyon 157 bin 802,33 lira, işlem miktarı ise 845,53 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 401 milyon 495 bin 59,96 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti, Türkiye Finans Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu