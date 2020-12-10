Altının kilogramı 465 bin 500 liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 462 bin lirayı, en yüksek ise 468 bin 750 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 465 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.422 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 112 milyon 561 bin 537,88 lira, işlem miktarı ise 2.422,51 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 118 milyon 861 bin 82,63 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Has Kıymetli Madenler, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu