Altının kilogramı 463 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 463 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 463 bin liraya geriledi.

04.09.2020 16:45 | Son Güncelleme: 04.09.2020 17:20

Altın piyasasında, en düşük 461 bin 320 lira, en yüksek 465 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 463 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1.160 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 535 milyon 102 bin 373,62 lira, işlem miktarı ise 1.160,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 605 milyon 248 bin 970,76 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 463.000,001.936,20
En Düşük 461.320,001.934,00
En Yüksek465.700,001.942,50
Kapanış463.000,001.934,00
Ağırlıklı Ortalama 463.831,721.937,56
Toplam İşlem Hacmi (TL)535.102.373,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.160,14
Toplam İşlem Adedi64
Altının kilogramı 463 bin liraya geriledi

Kaynak: AA

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