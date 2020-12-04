Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi

04.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 16:37
Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya düştü.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 462 bin liraya düştü.

Altın piyasasında, en düşük 460 bin 400 lirayı, en yüksek ise 463 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 462 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 176 milyon 456 bin 579,63 lira, işlem miktarı ise 2.548,93 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 189 milyon 277 bin 69,13 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler Ticaret, Turan Kıymetli Madenler Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İAR Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti Yetkili Müessesi ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 463.500,001.830,00
En Düşük 460.400,001.836,30
En Yüksek463.200,001.842,00
Kapanış462.000,001.840,00
Ağırlıklı Ortalama 461.943,421.825,00
Toplam İşlem Hacmi (TL)1.176.456.579,63

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.548,93

Toplam İşlem Adedi75

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

İlgili Haberler

Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 462 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 460 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 460 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Bülent Ersoy Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Erol Bulut Sinan Gümüş Caner Erkin Abdullah Avcı
Tüm Haberler Uefa Şehit Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Altının kilogramı 462 bin liraya geriledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 16:55:47. #1.15#
title