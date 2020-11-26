Altının kilogramı 460 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 460 bin liraya geriledi

26.11.2020 17:03 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:07
Altının kilogramı 460 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 460 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 459 bin, en yüksek ise 465 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,43 düşüşle 460 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.474 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 145 milyon 604 bin 516,98 lira, işlem miktarı ise 2.474 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 172 milyon 884 bin 200,81 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk İhracat İthalat, Goldtrans Hediyelik Eşya, Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

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Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 460 bin liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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