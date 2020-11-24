Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi
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Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi

24.11.2020 16:57 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:16

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 458 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 458 bin, en yüksek ise 473 bin 370 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,70 düşüşle 458 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 7.374 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 369 milyon 562 bin 517,35 lira, işlem miktarı ise 7.374 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 385 milyon 378 bin 117,37 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demaş Kuyumculuk, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Ziraat Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi

Altının kilogramı 458 bin liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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