Altının kilogramı 458 bin 700 liraya yükseldi
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Altının kilogramı 458 bin 700 liraya yükseldi

Anadolu Ajansı / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 458 bin 700 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 458 bin 700 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 456 bin 700 lirayı, en yüksek ise 458 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 458 bin 700 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 1 TON 777 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 814 milyon 157 bin lira, işlem miktarı ise 1 ton 777 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 828 milyon 440 bin lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret, Nil Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk ve Kıymetli Madenler ve Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 458 bin 700 liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 17:44:38. #1.15#
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