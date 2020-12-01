Altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 456 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 440 bin 600 lirayı, en yüksek ise 457 bin 100 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 yükselişle 456 bin 900 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 6.539 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 938 milyon 387 bin 665,97 lira, işlem miktarı ise 6.539,82 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 945 milyon 636 bin 439,98 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu