Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi
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Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi

27.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:58

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 452 bin 315, en yüksek ise 460 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,05 düşüşle 455 bin 150 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.536 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 617 milyon 600 bin 252,63 lira, işlem miktarı ise 3.536 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 trilyon 619 milyon 74 bin 702,27 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

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Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi
Altının kilogramı 455 bin 150 liraya geriledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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