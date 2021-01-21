Altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 444 bin 170 lirayı, en yüksek ise 446 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 444 bin 170 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 318 milyon 298 bin 186,68 lira, işlem miktarı ise 2.984,53 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 333 milyon 237 bin 249,61 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: