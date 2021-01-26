Altının kilogramı 439 bin 500 liraya geriledi
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Altının kilogramı 439 bin 500 liraya geriledi

26.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:43
Altının kilogramı 439 bin 500 liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 439 bin 500 liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 439 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 439 bin 500 lirayı, en yüksek ise 443 bin 260 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 439 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 411 milyon 344 bin 659,72 lira, işlem miktarı ise 937,17 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 440 milyon 901 bin 888,91 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, Goldex Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış 441.600,001.863,15
En Düşük 439.500,001.840,00
En Yüksek443.260,001.856,00
Kapanış439.500,001.856,00
Ağırlıklı Ortalama 441.199,521.851,91
Toplam İşlem Hacmi (TL)411.344.659,72

Toplam İşlem Miktarı (Kg)937,17

Toplam İşlem Adedi51

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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