Altının kilogramı 402 bin 600 liraya yükseldi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 402 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 401 lira, en yüksek 403 bin 170 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 artışla 402 bin 600 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 3.755 KİLOGRAM OLDU

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 481 milyon 241 bin 72,38 lira, işlem miktarı ise 3.755,86 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 496 milyon 563 bin 640,11 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Standart Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 400.200,00 1.810,40 En Düşük 401.000,00 1.810,50 En Yüksek 403.170,00 1.828,00 Kapanış 402.600,00 1.827,60 Ağırlıklı Ortalama 402.041,34 1.820,25 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.481.241.072,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.755,86 Toplam İşlem Adedi 83



Kaynak: AA