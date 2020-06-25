Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 388 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 388 bin lira, en yüksek 390 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 388 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 981 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 377 milyon 459 bin 21,67 lira, işlem miktarı ise 981,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 385 milyon 606 bin 939,24 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 391.000,00 1.771,55 En Düşük 388.000,00 1.756,00 En Yüksek 390.000,00 1.769,80 Kapanış 388.000,00 1.761,00 Ağırlıklı Ortalama 389.262,83 1.762,04 Toplam İşlem Hacmi (TL) 377.459.021,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 981,56 Toplam İşlem Adedi 45



Kaynak: AA