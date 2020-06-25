HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 388 bin liraya geriledi.

25.06.2020 16:51 | Son Güncelleme: 25.06.2020 17:34

Altın piyasasında, en düşük 388 bin lira, en yüksek 390 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,76 azalışla 388 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 981 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 377 milyon 459 bin 21,67 lira, işlem miktarı ise 981,56 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 385 milyon 606 bin 939,24 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 391.000,001.771,55
En Düşük 388.000,001.756,00
En Yüksek390.000,001.769,80
Kapanış388.000,001.761,00
Ağırlıklı Ortalama 389.262,831.762,04
Toplam İşlem Hacmi (TL)377.459.021,67
Toplam İşlem Miktarı (Kg)981,56
Toplam İşlem Adedi45
Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu Ekonomi
Gelecek Partisi'nin asgari ücret paylaşımı sosyal medyada yorum bombardımanına tutuldu
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi Ekonomi
Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor Ekonomi
Sezonu 15 liradan açan Nazende fasulyesi şimdi 3 liraya müşteri bulamıyor
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi Ekonomi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri mayısta toparlanma gösterdi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 389,8 liradan işlem görüyor
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Ekonomi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
İBB, Londra'da açık artırma usulüyle satışa sunulan Fatih Sultan Mehmet portresini 6,5 milyon TL'ye satın aldı
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son Dakika: İstanbul'da şehir hatları vapurları 10.00-16.00 saatleri arasında 5 kuruş olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan sorumlu personel olacak
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, çalışma hayatı için koronavirüs tedbirlerini güncelledi: İş yerlerinde koronadan...
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası faizi sabit tuttu
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
50 bin TL'ye kadar alıcısı olan Adana güvercinlerini satarak 22 öğrenciyi giydirdi
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Son Dakika: UKOME'den İBB'nin 5 bin taksi kiralama teklifine ret
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Fatura tahsilatları 1 Temmuz'dan itibaren başlıyor! Borcu olanların elektrik ve doğal gazı kesilecek
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Çocukluk hayalini gazoz firmasını alarak gerçekleştirdi
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
Ons altın son 8 yılın en yüksek seviyesini gördü
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
İBB 5 bin yeni taksi projesi için ilk adımı bugün atıyor! Proje UKOME'ye sunulacak
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Fatih Sultan Mehmet'in özel koleksiyondaki son Bellini portresi Londra'da açık artırmayla satılacak
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Volkan Bozkır Halife Hafter Fahrettin Koca
Magazin Alişan Seda Sayan Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Alper Ulusoy Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Tahir Karapınar Zeljko Obradovic
Daha Fazla Kadın İzmir Türk Lirası Cep Telefonu
Şu an buradasınız: Altının kilogramı 388 bin liraya geriledi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 17:35:23. #1.14#
title