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Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi.

29.05.2020 17:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:20

Altın piyasasında, en düşük 376 bin 430 lira, en yüksek 380 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,41 artışla 379 bin 500 liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 674 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 253 milyon 808 bin 545,66 lira, işlem miktarı ise 674,13 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 257 milyon 604 bin 129,65 lira oldu.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Nil Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ve Menekşe Yetkili Müessese şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 377.950,001.725,00
En Düşük 376.430,001.721,30
En Yüksek380.000,001.733,60
Kapanış379.500,001.733,15
Ağırlıklı Ortalama 378.560,331.724,09
Toplam İşlem Hacmi (TL)253.808.545
Toplam İşlem Miktarı (Kg)674,13
Toplam İşlem Adedi45
Altının kilogramı 379 bin 500 liraya yükseldi

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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