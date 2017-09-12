Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında (KMTP) altının kilogramı 146 bin 200 liraya yükseldi.



Altın piyasasında, 10 işlemde 115 milyon 951 bin 916,86 liralık ve 71 işlemde 68 milyon 589 bin 283,42 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.



Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 366 bin 805,36 liralık ve 1 işlemde 163 bin 968,81 dolarlık işlem hacmi görüldü.



Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Troy Kıymetli Maden Ticareti, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.



BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kaybetti.



Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:





TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 146.100,00 1.333,70 1.093,35 En Düşük 145.000,00 1.325,00 En Yüksek 146.800,00 1.335,10 Kapanış 146.200,00 1.327,50 Ağırlıklı Ortalama 145.233,01 1.329,16 İşlem Miktarı (Kg.) 798,38543 1.605,05161 İşlem Sayısı 10 71 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 115.951.916,86 68.589.283,42 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.403,43704



Toplam İşlem Adedi 81 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.066,68 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.052,43 Altın Endeksi Değişim (%) -0,46



