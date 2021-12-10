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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 790 liradan işlem görüyor

AA / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 790 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.295 lira, cumhuriyet altını da 5.278 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 786,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 790 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.295 lira, cumhuriyet altını da 5.278 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,6 gerilemesinin ardından bugün de yüzde 0,2'lik kayıpla 1.772,9 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin gelişmeler ve küresel ölçekte artmaya devam eden enflasyon endişelerinin piyasalarda fiyatlamaları zorlaştırdığını söyledi. Bu kapsamda bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin piyasaların yönü açısından kritik olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 ve 1.755 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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