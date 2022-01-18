Altının gram fiyatı 788 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 788,0 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 786,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 788,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.291 lira, Cumhuriyet altını da 5.273 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,1 değer kaybıyla 1.816,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 4 kez faiz artırımına gideceği ve ilk adımı mart ayında atacağı beklentilerinin güçlenmesinin altının ons fiyatında oynaklığı artırdığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Bugün, Japonya Merkez Bankası'nın genişleyici politikasını sürdüreceğini açıklamasının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,8570 ile 2 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirten analistler, buna paralel artan dolar talebinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Analistler, yurt içinde ise yüzde 0,4 artan dolar kurunun ise altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu kaydetti.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed Sanayi Endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.