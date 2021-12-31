Altının gram fiyatı 776 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 4,8 üzerinde 769 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 776 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.269 lira, cumhuriyet altını da 5.170 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1.818 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti. Bugün yurt içi ve yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, Avrupa'da birçok ülkenin yılbaşı tatiline girmesi nedeniyle altının ons fiyatında sakin bir seyir izlenebileceğini kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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