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Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor
AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi

Dünü 662 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, güne yükselişe başlamasının ardından 695 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.141 lira, cumhuriyet altını da 4.652 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 6,4 altında 662 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 695 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.141 lira, cumhuriyet altını da 4.652 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasada Noel tatili öncesinde 1.810 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirterek, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengelenmesi sürecinde altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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