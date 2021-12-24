Altının gram fiyatı 695 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 6,4 altında 662 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 695 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.141 lira, cumhuriyet altını da 4.652 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise uluslararası piyasada Noel tatili öncesinde 1.810 dolar seviyesinde dengelendi.

PİYASALAR NOEL TATİLİNDE

Analistler, bugün ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede Noel tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirterek, yurt içinde ise yatırımcıların yeniden pozisyonlanması ve kurun dengelenmesi sürecinde altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri

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