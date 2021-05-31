Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 521 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 853 lira, cumhuriyet altını da 3.477 liradan satılıyor.

Cuma günü altının onsu ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 artışla 524,1 liradan tamamladı. Yeni haftaya ise düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 11.05 itibarıyla cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,6 azalışla 521 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 853 lira, cumhuriyet altını da 3.477 liradan satılıyor. Cuma günü analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 1.900 dolar seviyesinin üzerinde kapanış yapan altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,1 artışla 1.905 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.930 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, altının ons fiyatındaki güçlü görünümün sürdüğüne işaret ederek, yeni tip koronavirüs salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanma ve merkez bankaları politikalarına ilişkin belirsizliklerin altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.ABD ve İngiltere piyasalarının bugün resmi tatil dolayısıyla kapalı olduğunu, Almanya'da enflasyon verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altının 1.900 doların üzerindeki kapanışlarının devamında 1.930 doların direnç, bu seviyenin altında ise 1.890 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

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