Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 502 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 502 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne sınırlı da olsa yükselişle başlamasının ardından 502 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki düşüşün etkisiyle gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,35 altında 501,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlayarak saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 502,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 825 lira, Cumhuriyet altını da 3.365 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.811 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, bunun da altının ons fiyatındaki yükselişi sınırladığını kaydetti.

Bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.815 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

Dolar/TL 8,62 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,62 seviyelerinden işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 502 liradan işlem görüyor
Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 502 liradan işlem görüyor
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