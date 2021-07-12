Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Ergin Garip - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 501 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 501 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü dolar kurundaki düşüşü altının ons fiyatındaki yükselişin dengelemesiyle yatay seyreden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,02 altında 503,5 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlayarak saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 501,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 823 lira, Cumhuriyet altını da 3.361 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 1.802,6 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının yayılımına ilişkin endişeler ile para politikalarının seyrine dair belirsizliklerin devam etmesine karşın artan risk iştahıyla altının ons fiyatının gerilediğini söyledi.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu, haftanın geri kalanında ise çarşamba ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı ile cuma Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik olarak altının ons fiyatında 1.810 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

Dolar/TL 8,66 seviyelerinden işlem görüyor
Dolar/TL 8,66 seviyelerinden işlem görüyor
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