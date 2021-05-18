Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
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Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 501 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, cumhuriyet altını da 3.348 liradan satılıyor.

Dün, 503,7 lira ile 10 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gören ve daha sonra kazançlarını geri veren altının gram fiyatı, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel tekrar yükselişe geçti. Altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,6 artışla 501,7 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 822 lira, cumhuriyet altını da 3.348 liradan satılıyor. Bugün 1.873,83 dolarla 3,5 ayın en yüksek seviyesini gören altının ons fiyatı da yüzde 0,2 kazançla 1.870 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ GÜNDEMİNE ODAKLANDI

Analistler, tahvil piyasasındaki oynaklık ve emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin yakından takip edildiğini belirterek, bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve dış ticaret verilerinin izleneceğini aktardı.

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Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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Güne yükselişle başlayan dolar 8,35'ten işlem görüyor
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