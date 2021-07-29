Güne yükselişle başlayan altın 498 liradan satılıyor

Güne yükselişle başlayan altın 498 liradan satılıyor. Aynı dakikalarda çeyrek 821, Cumhuriyet altını ise 3 bin 346 lirada işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 497 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 498 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 821 lira, Cumhuriyet altını da 3.346 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.819,7 dolardan alıcı buluyor. Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve devamında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının genişleyici para politikalarının bir süre daha uygulamada kalacağına işaret ettiğini belirterek, bu beklentilerin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

ALTININ ONS FİYATI 1850 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün ABD'de büyüme ve Almanya'da enflasyon verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 ve 1.850 doların direnç, 1.800 dolar konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan