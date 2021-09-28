Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün Dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,70 altında 496,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 497 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, cumhuriyet altını da 3.319 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.742 dolardan alıcı buluyor.

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