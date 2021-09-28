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Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

AA / Yunus Türk - Haberler | Ekonomi
Altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 497 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, cumhuriyet altını da 3.319 liradan satılıyor.

Dün Dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,70 altında 496,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 497 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, cumhuriyet altını da 3.319 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.742 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, dünya genelinde tedarik zincirindeki sıkıntılar, enerji arzındaki yetersizlik ve artan ham madde fiyatları ile küresel piyasalarda belirsizliğin arttığını belirterek, buna paralel ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,53 ile 28 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksindeki artışın altın ons fiyatını baskıladığını dile getiren analistler, bugün, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştirecekleri konuşmalarının takip edileceğini kaydetti.

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AA / Yunus Türk - Ekonomi Haberleri
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