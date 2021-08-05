Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 497 lira seviyesinden işlem görüyor
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 497 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, cumhuriyet altını da 3.325 liradan satılıyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 494 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 497,3 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, cumhuriyet altını da 3.325 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, para politikasındaki belirsizliklerle altının ons fiyatında yön arayışının devam ettiğini kaydederek, makroekonomik veri akışının altının ons fiyatındaki gidişatta etkili olabileceğini bildirdi. Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti. Analistler, altın yatırımcısının yarın ABD'de açıklanacak istihdam raporunu beklediğini belirterek, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ile ABD'de işsizlik başvuruları verisinin takip edileceğini ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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