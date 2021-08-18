Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 486,83 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, cumhuriyet altını da 3 bin 251 liradan satılıyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 484,3 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.31 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 486,83 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 798 lira, Cumhuriyet altını da 3.251 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SON DURUM

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 1.794 dolardan alıcı buluyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.

Teknik açıdan 1.790 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 1.830 doların önemli direnç olarak takip edileceğini aktaran analistler, 1.760 doların ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan