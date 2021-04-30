Altının gram fiyatı 470 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 470 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 470 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 468 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 470 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 773 lira, Cumhuriyet altını da 3.156 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.771 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizindeki yükselişin altının ons fiyatını baskılamaya devam ettiğini aktardı.

Bugün, Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan