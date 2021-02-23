Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 408 liradan işlem görüyor
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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 408 liradan işlem görüyor

23.02.2021 11:05 | Son Güncelleme: 23.02.2021 11:20

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 408 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 669 lira, cumhuriyet altını da 2.727 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 409,1 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla 408 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 669 lira, cumhuriyet altını da 2.727 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda 1.810 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.820 DOLAR DİREN KONUMUNDA

Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi. Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun yanı sıra Euro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 408 liradan işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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