Altındağ'da 3 bin çocuğa ücretsiz yüzme kursu verilecek

Altındağ Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği yüzme kurslarına 3 bin çocuk başvurdu.

Altındağ Belediyesi'nin ücretsiz olarak verdiği yüzme kurslarına 3 bin çocuk başvurdu. İki dönem halinde verilecek yüzme kurslarında dersler başladı.

Altındağlı çocuklar, 6-14 yaş arası çocuklar için açılan ücretsiz yüzme kurslarına büyük ilgi gösterdi. Altındağlı çocukların yüzme kurslarına gösterdiği ilginin çok sevindirici olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Altındağ'da ikamet eden çocuklarımız için yüzme kursları başladı. Çocuklarımız büyük ilgi gösterdi. Çok yoğun bir talep aldık. Yaklaşık 3 bin çocuğumuz başvurdu. Altındağlı çocuklarımıza gösterdikleri büyük ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmamak için Altındağ'a daha fazla havuz yapacağız inşallah" dedi.

Çocuklar kurstan ücretsiz yararlanabilecek

Tüm kursların ücretsiz olduğunu vurgulayan Başkan Balcı, "Yeni açtığımız Battalgazi ve Feridun Çelik yüzme havuzlarımızda da eğitim verilmeye başlandı. Çocuklarımız şu anda; Ali Ersoy, Gültepe, Karapürçek, Battalgazi, Feridun Çelik Mavi Vatan yüzme havuzlarımızda eğitime görüyor. Yüzme kurslarımızın kapsamını daha da genişleteceğiz. Bu ilgiyi karşılıksız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı