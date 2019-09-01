Altındağ belediyespor: 0-2

STAT: Gölcük ŞehirHAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Harun Öztekin (xx), İbrahim Ethem Potuk (xx)GÖLCÜKSPOR: İlyas(xx), Erdem (xx), Barış Şen (xx), Batuhan (xx), Yücel (xx), Emre (xx) (Dk. 73 Furkan Özyapı x), Volkan (xx), İsmail (xx), Sercan (x) (Dk.

01.09.2019 20:08
Altındağ belediyespor: 0-2

STAT:  Gölcük Şehir
HAKEMLER: Feridun Daldaş (xx), Harun Öztekin (xx), İbrahim Ethem Potuk (xx)
GÖLCÜKSPOR: İlyas(xx), Erdem (xx), Barış Şen (xx), Batuhan (xx), Yücel (xx), Emre (xx) (Dk. 73 Furkan Özyapı x), Volkan (xx), İsmail  (xx), Sercan (x) (Dk. 83 Efkan x), Selim (xx), Umut (xx)
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR: Kıvanç (xx), Hüseyin (xx) (Dk. 73 Serkan x), Muzaffer (xx), Uğur Uğur (xxx) (Dk. 84 Gürkan Alver x), Barış Bozdilki (xx), Ahmet (xx), Emre Toptan (xxx), Yalçın (xx), Emrah (xx), Burak (xx) (Dk. 45 Fatih Karslı xxx), Semih (xx)
GOLLER: Dk. 64 - Dk. 70 Uğur Uğur (Altındağ Belediyespor)
SARI KARTLAR: Hüseyin, Muzaffer, Burak Balaban, Ahmet Buğrahan, Emrah Çalışkan (Altındağ Belediyespor) - Yücel Candemir (Gölcükspor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Gölcükspor kendi sahasında Altındağ Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu.


Kaynak: DHA
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