Altına yatırım yapanlar dikkat
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Altına yatırım yapanlar dikkat

İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin - Haberler | Ekonomi

Altına yatırım yapanlar dikkat Uzer, "Altına yatırım yapanların tedirgin olmasına gerek yok" Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.

Altına yatırım yapanlar dikkat

Uzer, "Altına yatırım yapanların tedirgin olmasına gerek yok"

NEVŞEHİR - Altın fiyatları, ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında bir ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından uzmanlar altın yatırımcılarının tedirgin olacağı bir durumun olmayacağını söyledi.

ABD tarım dışı istihdam verisinin ardından altında yaşanan düşüş sonrasında altın yatırımcıları tedirgin olurken Nevşehir'de hizmet veren Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer değer kaybının dolardaki yükseliş ile telafi olacağını söyledi. Uzer, Altın dün ABD'de açılan tarım dışı istihdam verilerinden sonra bir miktar geri çekilme yaşadı. Bu geri çekilmelerin az da olsa biraz daha devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak onstaki düşüşü dolardaki yükseliş süspansiyon ettiği için genel bazda altında çok ciddi kayıpların yaşanacağını düşünmüyoruz. Ancak altının kısa bir süre de olsa 480 ila 490 arasına çekileceğini tahmin ediyoruz. Bugün altında güncel fiyatımız 493 lira civarında. Hafta başında belki 3 ila 5 lira arasında bir değer kaybı yaşayabilir. Ama bu değer kaybı dolardaki yükseliş ile beraber tekrar telafi edeceğini düşünüyorum.

"Altın yatırımcıları tedirgin olmasın"

Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, orta ve uzun vadede altını yatırım aracı olarak görenlerin tedirgin olmalarını gerektiren bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Uzer, "Bence altın yatırımcılarının tedirgin olmalarına gerek yok. Altın her zaman dediğimiz gibi orta ve uzun vadeli yatırım aracıdır. Yatırımcılarımız sabrettiği sürece ve yatırımlarını orta ve uzun vade düşündükleri sürece altından hiçbir şekilde tedirgin olacakları bir durum yok" diye konuştu.

Altına yatırım yapanlar dikkat
Altına yatırım yapanlar dikkat
Altına yatırım yapanlar dikkat
Altına yatırım yapanlar dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Coşkun Sağlamdin

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